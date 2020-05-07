7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборы белорусских биатлонистов проходят в "Раубичах", сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации биатлона.
В республиканском центре олимпийской подготовки по зимним видам спорта "Раубичи" проходит первый учебно-тренировочный сбор нового сезона. Для адаптации спортсменов к нагрузке тренерским штабом было решено сделать два первых сбора укороченными - по 14 дней.
На сборы среди белорусских парней вызваны Антон Смольский, Роман Елетнов, Сергей Бочарников, Максим Воробей, Дмитрий Лазовский, Никита Лобастов, Виктор Кривко и Егор Казаринов.
В женской команде к сборам привлечены Ирина Кривко, Динара Алимбекова, Анна Сола, Елена и Ирина Кручинкины, Аделина Сабитова и Алина Пильчук.
Кроме национальной команды в "Раубичах" начала подготовку и юниорская сборная.-0-
Фото Дениса Костюченко