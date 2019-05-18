"Щучин" впервые выиграл Суперкубок Беларуси по пляжному футболу

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортсмены клуба "Щучин" впервые стали обладателями Суперкубка Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В решающем поединке шестого по счету розыгрыша этого трофея, проходившем в Щучине, хозяева вырвали победу у чемпиона Беларуси "Гроднооблспорта" со счетом 5:4. В прошлом сезоне гродненцы стали чемпионами и обладателями Кубка страны, обыграв в финале щучинцев.
Сегодня в Щучине стартует 12-й чемпионат Беларуси по пляжному футболу. Состоятся 3 матча: "Щучин" - "Полесье" (Гродно), "ProDom" (Брест) - "Гроднооблспорт", "Кировск-СДЮШОР" - "М-Сити" (Мозырь). Матчи второго тура пройдут 25-26 мая в Гродно.-0-
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