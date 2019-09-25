Себастьян Коэ переизбран на пост президента IAAF

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Британец Себастьян Коэ переизбран на должность президента Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), сообщает Associated Press .

Решение о том, что 62-летний Себастьян Коэ будет возглавлять IAAF, было единогласно принято на конгрессе организации, прошедшем в Дохе накануне чемпионата мира по легкой атлетике. Таким образом, британец, занявший пост президента ассоциации в 2015 году, сохранит его за собой на следующие четыре года.

В 2018 году Себастьян Коэ участвовал в торжественном открытии обновленного стадиона "Динамо" в Минске, а в сентябре 2019-го был почетным гостем матчевой встречи Европа - США.-0-