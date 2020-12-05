Себастьян Самуэльссон выиграл гонку преследования на этапе КМ по биатлону в Контиолахти

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон выиграл мужскую гонку преследования на этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первую контактную гонку в сезоне скандинав, допустивший один промах на четырех огневых рубежах, пробежал за 32 мин. 26,7 сек. Второе место занял Флоран Клод. Он трижды был неточен на стрельбище и потратил на преодоление дистанции на 15,8 сек. больше победителя. Замкнул тройку сильнейших норвежец Йоханнес Бё. Лидировавший большую часть гонки скандинав записал на свой счет три промаха и уступил Себастьяну Самуэльссону 19,5 сек.

Что касается белорусов, то Максим Воробей финишировал 34-м (+2 мин. 33,6 сек., 5 промахов). Антон Смольский (+2 мин. 45,1 сек., 5) - 36-м, Сергей Бочарников (+2 мин. 54,0 сек., 7) - 39-м.-0-