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Спорт
22 марта 2021, 12:35

Сегодня исполняется 30 лет НОК Беларуси

Фото из архива
Фото из архива

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня исполняется 30 лет с того момента, как в 1991 году на учредительной конференции в Минске был создан Национальный олимпийский комитет Белорусской ССР, после обретения независимости страны ставший Национальным олимпийским комитетом Республики Беларусь, сообщили БЕЛТА в пресс-службе организации.

Из архивных документов следует, что на учредительной конференции 268 делегатов заслушали доклад подготовительного комитета. Первым президентом НОК Беларуси избран председатель Госкомспорта БССР Владимир Николаевич Рыженков. Первым вице-президентом - трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Александр Медведь, вице-президентами - заместитель председателя Госкомспорта БССР Виктор Путьков и председатель БФСО "Динамо" Константин Платонов.

Вице-президент НОК Беларуси Виктор Путьков позднее отмечал, что документы по регистрации новой спортивной организации приходилось делать с чистого листа. Госкомспорту БССР приходилось переводить с английского языка устав. Незнакомая лексика, юридические тонкости - это лишь малая часть, с чем пришлось столкнуться при образовании НОК Беларуси.

9 марта 1992 года НОК Беларуси признан Международным олимпийским комитетом в качестве временного члена этой организации. Менее чем через месяц, 6 апреля, произошло историческое событие: с визитом в Минск прибыл президент Международного олимпийского комитета (МОК) Хуан Антонио Самаранч.

Важной для белорусского спорта является 101-я сессия МОК, которая прошла 21-25 сентября 1993 года в Монако. На этой сессии НОК Беларуси стал полноправным членом мировой олимпийской семьи. Республика Беларусь получила право делегировать на Олимпийские игры свою национальную команду.

Впервые белорусские спортсмены выступили самостоятельной дружиной на Олимпийских играх в 1994 году. Это историческое событие произошло на зимних Играх в Лиллехаммере (Норвегия). Белорусскими атлетами тогда было завоевано две серебряные награды. Отличились Игорь Железовский (конькобежный спорт) и Светлана Парамыгина (биатлон).

Первую золотую медаль Олимпиады в истории независимой Беларуси завоевала Екатерина Карстен (Ходотович). Произошло это 28 июля 1996 года в Атланте (США).

После создания Национального олимпийского комитета спортсмены страны выступили на 13 Олимпийских играх - 7 зимних и 6 летних. Чемпионами и призерами Игр стали 128 белорусских спортсменов. Они завоевали 96 олимпийских медалей: 20 золотых, 32 серебряные и 44 бронзовые. Беларусь по праву входит в число ведущих мировых спортивных держав.

Важная веха в развитии белорусского спорта - избрание президентом НОК Александра Лукашенко. Это произошло 15 мая 1997 года.

"Мною двигало желание сохранить все лучшее, что накоплено в спорте в республике за годы ее участия в международном олимпийском движении", - сказал позже Президент страны.

С избранием Александра Лукашенко на данный пост спортивная жизнь в стране получила новый мощный импульс. Укрепилась материально-техническая база спорта. Реконструированы центральные стадионы, олимпийские спортивные комплексы. Учреждены именные стипендии Президента Республики Беларусь.

Дальнейшее развитие получили олимпийские виды спорта: хоккей, биатлон, футбол, легкая атлетика, бокс, гребля академическая, теннис, тяжелая атлетика и другие. Созданы необходимые условия для развития массовой физической культуры, детского, юношеского спорта, роста мастерства белорусских спортсменов.

За большой вклад в развитие спорта и олимпийского движения на посту Президента НОК Александр Лукашенко награжден двумя специальными призами Международного олимпийского комитета.

С 2013 года Национальный олимпийский комитет Республики Беларусь получил новую штаб-квартиру. Здание считается одним из самых интересных архитектурных сооружений. Именно отсюда, начиная с 2014 года, отправляются на главные старты четырехлетия белорусские олимпийцы.

За 30 лет с момента образования НОК существенно изменилась и улучшилась спортивная база. В Беларуси функционируют более 23 000 физкультурно-спортивных сооружений.

Для профессиональных спортсменов и любителей в Беларуси доступны спорткомплексы мирового класса: национальный олимпийский стадион "Динамо", многофункциональный спортивно-зрелищный комплекс "Минск-Арена", многофункциональный культурно-спортивный и развлекательный комплекс "Чижовка-Арена", олимпийские комплексы "Раубичи" и "Стайки", дворец спорта "Уручье", республиканский центр олимпийской подготовки по гребным видам в Заславле, гребной канал в Бресте, республиканский центр олимпийской подготовки конного спорта и коневодства в Ратомке, стрелковый комплекс имени маршала Тимошенко и многие другие.

В Минске введены в строй учебно-тренировочный центр фристайла со спортивно-оздоровительным комплексом, технический центр национальных сборных команд по футболу. В каждом областном центре созданы дворцы спорта, крытые ледовые площадки. Открылись физкультурно-оздоровительные комплексы в Березино, Бресте, Борисове, Воложине, Костюковичах, Столбцах, Столине, Червене, Ушачах, Раубичах, Краснополье. Построены спортивный комплекс для игровых видов спорта с лыжероллерной трассой в Орше, стадионы в Барановичах, Лиде, Борисове, Ивацевичах, ледовая арена в Шклове.-0-

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