Сегодня определится 12-й участник 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В четырех группах футбольной Лиги чемпионов сегодня состоятся матчи заключительного тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Очередной участник 1/8 финала определится в квартете В, победителем которого досрочно стал английский "Ливерпуль", одержавший пять викторий в пяти проведенных поединках. На вторую путевку претендуют все остальные участники этой группы - итальянский "Милан", который на своей арене примет ливерпульских футболистов, а также "Порту" и мадридский "Атлетико", которые встретятся на поле португальского клуба. Положение команд перед 6-м туром: "Ливерпуль" - 15 очков, "Порту" - 5, "Милан" - 4, "Атлетико" - 4.

Победитель группы А английский "Манчестер Сити" сыграет в гостях у немецкого "Лейпцига", а французский "Пари Сен-Жермен", который также обеспечил себе выход в плей-офф, примет на своем стадионе бельгийский "Брюгге". Положение команд: "Манчестер Сити" - 12, "Пари Сен-Жермен" - 8, "Брюгге" - 4, "Лейпциг" - 4.

Лучшая команда квартета С нидерландский "Аякс" сыграет в Амстердаме с обладателем второго пропуска в 1/8 финала португальским "Спортингом" из Лиссабона. В Дортмунде немецкая "Боруссия" примет аутсайдера группы турецкий "Бешикташ" из Стамбула, который потерпел поражения во всех пяти предыдущих встречах. Положение команд: "Аякс" - 15, "Спортинг" - 9, "Боруссия" - 6, "Бешикташ"- 0.

Два фаворита группы D сегодня встретятся в испанской столице - мадридский "Реал" сыграет с чемпионом Италии миланским "Интером". В Киеве вице-чемпион Украины донецкий "Шахтер", потерявший шансы на продолжение еврокубкового сезона, примет тираспольский "Шериф". Лучший клуб Молдовы обеспечил себе третье место и выступит в 1/16 финала второго по рангу континентального турнира - Лиги Европы. Положение команд: "Реал" - 12 очков, "Интер" - 10, "Шериф" - 6, "Шахтер" - 1.

В остальных группах ЛЧ заключительные встречи пройдут 8 декабря:

Е - "Бенфика" (Лиссабон, Португалия) - "Динамо" (Киев, Украина), "Бавария" (Мюнхен, Германия) - "Барселона" (Испания). Положение команд после пяти игровых дней: "Бавария" - 15 очков, "Барселона" - 7, "Бенфика" - 5, "Динамо" - 1.

F - "Аталанта" (Бергамо, Италия) - "Вильярреал" (Испания), "Манчестер Юнайтед" (Англия) - "Янг Бойз" (Берн, Швейцария). Положение команд: "Манчестер Юнайтед" - 10, "Вильярреал" - 7, "Аталанта" - 6, "Янг Бойз" - 4.

G - "Вольфсбург" (Германия) - "Лилль" (Франция), "Зальцбург" (Австрия) - "Севилья" (Испания). Положение команд: "Лилль" - 8, "Зальцбург" - 7, "Севилья" - 6, "Вольфсбург" - 5.

Н - "Ювентус" (Турин, Италия) - "Мальме" (Швеция), "Зенит" (Санкт-Петербург, Россия) - "Челси" (Лондон, Англия). Положение команд: "Ювентус" - 12, "Челси" - 12, "Зенит" - 4, "Мальме" - 1.

Перед заключительным туром путевки в 1/8 финала Лиги чемпионов завоевали 11 клубов: "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед", "Челси", "Аякс", "Бавария", "Ювентус", "Интер", "Реал", "Манчестер Сити", "Пари Сен-Жермен", "Спортинг".

Бомбардирскую гонку возглавляют Роберт Левандовски ("Бавария") и Себастьян Алле ("Аякс"), забившие по 9 мячей.-0-