Сегодня состоятся первые матчи футбольной Лиги чемпионов

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня состоятся первые матчи группового этапа футбольной Лиги чемпионов-2019/2020, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Действующий победитель главного континентального турнира английский "Ливерпуль" свой стартовый поединок нового сезона проведет в гостях у итальянского "Наполи". В другом матче предварительной группы Е австрийский "Зальцбург" примет на своем поле бельгийский "Генк".

В квартете F итальянский "Интер" сыграет в Милане сыграет с чешской "Славией" из Праги. Немецкая "Боруссия" в Дортмунде встретится с испанской "Барселоной".

Российский "Зенит" из Санкт-Петербурга, выступающий в группе G, встретится на выезде с французским "Лионом", а португальская "Бенфика" примет в Лиссабоне немецкий "Лейпциг".

В группе Н английский "Челси" сыграет в Лондоне с испанской "Валенсией", а в Амстердаме голландский "Аякс" будет соперничать с французским "Лиллем".

В остальных квартетах игры стартового тура состоятся 18 сентября:

А - "Пари Сен-Жермен" (Франция) - "Реал" (Мадрид, Испания), "Брюгге" (Бельгия) - "Галатасарай" (Стамбул, Турция).

В - "Олимпиакос" (Пирей, Греция) - "Тоттенхэм" (Лондон, Англия), "Бавария" (Мюнхен, Германия) - "Црвена Звезда" (Белград, Сербия)

С - "Шахтер" (Донецк, Украина) - "Манчестер Сити" (Англия), "Динамо" (Загреб, Хорватия) - "Аталанта" (Бергамо, Италия).

D - "Байер" (Леверкузен, Германия) - "Локомотив" (Москва, Россия), "Атлетико" (Мадрид, Испания) - "Ювентус" (Турин).

Групповой этап нового сезона Лиги чемпионов завершится 11 декабря. В 1/8 финала выйдут по две лучшие команды из восьми квартетов. Стадия плей-офф стартует 18 февраля 2020 года, решающий поединок 65-го по счету главного клубного турнира Старого Света состоится 30 мая на Олимпийском стадионе в Стамбуле.-0-