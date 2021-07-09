"Сейчас мой день расписан по минутам" – тяжелоатлет Евгений Тихонцов в интервью перед Олимпиадой в Токио

Гомельчанин Евгений Тихонцов, ставший в 2019 году сначала чемпионом Европы, а потом и мира, – единственный представитель мужской команды по тяжелой атлетике на Олимпиаде в Токио. Корреспонденты газеты "7 Дней" поговорили с 22-летним тяжелоатлетом о его моральной и физической готовности, борьбе за путевку в Японию и шансах на медали.

– До старта Олимпиады осталось немного времени. Как проходит подготовка?

– Мы уже несколько месяцев активно тренируемся в "Стайках". Сейчас делаем акцент на отработке классических упражнений: рывок, толчок. До этого подтягивали основную базу. Работа кипит. День у меня расписан по минутам. Завтрак, тренировка, восстановительные процедуры, обед, вторая тренировка, ужин, сон и так шесть дней в неделю. В один выходной стараюсь отдохнуть после сложной насыщенной недели. Обычно просто лежу на кровати, чтобы минимально напрягаться. К таким стартам, как Олимпиада, всегда тяжело готовиться. Где-то приходится терпеть, но это нормально. К Токио нужно подойти в пиковой форме.

– Сдвиг на год главных стартов четырехлетия как-то отразился?

– Безусловно. Все ждали, готовились, выходили на максимум именно к 2020 году, в том числе и я, но тут случился коронавирус и выбил из привычного ритма. Правда, если посмотреть на ситуацию под другим углом, то можно найти и плюсы в переносе. Из-за того, что в 2019 году очень долго держал себя в пиковой форме, появились некоторые проблемы со спиной. Поэтому образовавшееся свободное время пришлось очень кстати: смог передохнуть и заняться здоровьем, подлечить травмы.

– К слову, о травмах. Ты пропустил чемпионат Европы, который проходил в апреле в Москве. Главный тренер сборной Валентин Короткин объяснял это тем, что у тебя были определенные проблемы со здоровьем…

– Была позвоночная грыжа. Но я уже подлечился, спина не тревожит. Чувствую себя отлично, нахожусь в оптимальной физической форме.

– На единственную путевку в Токио претендовало четыре человека: ты, Андрей Арямнов, Геннадий Лаптев и Эдуард Зезюлин. Как думаешь, почему тренерский штаб остановился на твоей кандидатуре?

Евгений Тихонцов

– Для нас последним отборочным этапом был чемпионат Беларуси. Мы все долго готовились к этому. Каждый из четверки находился в отличной форме и имел равные шансы на поездку в Токио. Я очень хорошо выступил на национальном первенстве, показал серьезный результат и, видимо, это повлияло на итоговый выбор.

– Как остальные парни отреагировали на это решение?

– Ребята меня поддержали. Какой-то зависти или злобы в мою сторону ни от кого не было. Наоборот, услышал от всех только хорошие слова.

– Отсутствие рядом партнеров по команде в Токио как-то скажется на атмосфере?

– Конечно. У нас дружный коллектив, в котором каждый готов подставить плечо. Поэтому ребят будет не хватать. Мне бы очень хотелось, чтобы мы поехали всей командой. У нас хватает сильных спортсменов, которые, как и я, достойны участвовать в Играх. Но обстоятельства сложились так, что у нас только одна квота.

– Тот факт, что ты – единственный представитель мужской сборной на Олимпиаде, сильно давит?

– Олимпиада сама по себе – очень ответственный старт. И определенное волнение присутствует. Но излишнего давления нет. И тренерский штаб, и партнеры по команде меня постоянно подбадривают. Это очень помогает. Ведь на больших международных турнирах важно не только находиться в оптимальной физической форме, но и правильно настроить себя в эмоциональном и психологическом плане. И тут у каждого спортсмена свои способы. Я, к примеру, могу посмотреть фильм или сериал, чтобы расслабиться.

– Думаю, многие любители спорта ожидают от тебя медали. Сам что думаешь на этот счет?

– Честно, пока не хочу загадывать. Будет видно. И я, и весь тренерский штаб, приложим все усилия, чтобы достичь максимального результата. Сегодня в тяжелой атлетике много ребят, способных бороться за высокие места. Конкуренция серьезная, особенно на Олимпиаде. Там вообще никогда легко не бывает, потому что туда попадают ребята, которые плюс-минус поднимают одинаковые веса. Так что посмотрим, как оно сложится. Могу сказать, что постараюсь завоевать на Олимпиаде медаль и сделаю все, что в моих силах.

Справочно: В 2017 году Международная федерация тяжелой атлетики забанила на год Белорусский тяжелоатлетический союз за ряд различных допинговых нарушений, начиная с 2008 года. Несмотря на отбытую дисквалификацию, для сборной Беларуси до сих пор существует ряд ограничений. Например, максимум две квоты на Олимпиаде в Токио: одна – мужская, вторая – женская.

Вадим БАННЫЙ, газета 7 Дней