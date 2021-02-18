Сэйко Хасимото назначена руководителем оргкомитета Игр в Токио

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сэйко Хасимото избрана руководителем оргкомитета Игр в Токио, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

Известная в прошлом спортсменка будет возглавлять подготовку к Олимпиаде в Токио в оставшееся до Игр время. Прежний руководитель оргкомитета Йосиро Мори был вынужден уйти в отставку после резких заявлений в адрес женщин. "На посту главы оргкомитета я приложу все усилия для проведения Игр в Токио", - подчеркнула Сэйко Хасимото.

В прошлом конькобежка и велогонщица, участница семи Олимпиад, бронзовый призер Игр 1992 года в конькобежном спорте на дистанции 1500 м Сэйко Хасимото в 2008-2009 годах была заместителем министра иностранных дел. С сентября 2019 года занимала пост министра, ответственного за Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио.

Игры XXXII Олимпиады в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года, Паралимпийские - с 24 августа по 5 сентября. Общий бюджет Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио из-за переноса стартов на год увеличился до $15,8 млрд.-0-