Сэйв голкипера "Динамо-Минск" Юнаса Энрота вошел в топ-10 недели в КХЛ

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сейв голкипера минского "Динамо-Минск" Юнаса Энрота занял четвертое место в топ-10 недели в КХЛ, сообщили БЕЛТА в пресс-службе минской команды.
В выездном матче с "Сочи" 6 ноября вратарь "зубров" спас свою команду, отбив шайбу плечом после броска финского легионера Юрки Йокипакки. Динамовцы выиграли матч со счетом 2:1. В текущем сезоне в КХЛ сейвы Энрота уже входили в число лучших в сентябре и октябре.
Следующие матчи чемпионата КХЛ минское "Динамо" проведет на "Чижовка-Арене": 12 ноября с "Трактором", 14 ноября с магнитогорским "Металлургом" и 16 ноября сыграет с "Автомобилистом".-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4185 BYN
|2.415 BYN
|2.424 BYN
|USD
|2.1336 BYN
|2.132 BYN
|2.135 BYN
|RUB
|3.1868 BYN
|3.17 BYN
|3.19 BYN