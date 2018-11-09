Сэйв голкипера "Динамо-Минск" Юнаса Энрота вошел в топ-10 недели в КХЛ

Юнас Энрот во время матча против "Сочи". Фото ХК "Сочи"

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сейв голкипера минского "Динамо-Минск" Юнаса Энрота занял четвертое место в топ-10 недели в КХЛ, сообщили БЕЛТА в пресс-службе минской команды.

В выездном матче с "Сочи" 6 ноября вратарь "зубров" спас свою команду, отбив шайбу плечом после броска финского легионера Юрки Йокипакки. Динамовцы выиграли матч со счетом 2:1. В текущем сезоне в КХЛ сейвы Энрота уже входили в число лучших в сентябре и октябре.

Следующие матчи чемпионата КХЛ минское "Динамо" проведет на "Чижовка-Арене": 12 ноября с "Трактором", 14 ноября с магнитогорским "Металлургом" и 16 ноября сыграет с "Автомобилистом".-0-