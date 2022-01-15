Сэйв Ивана Мацкевича занял 3-е место во второй день гандбольного чемпионата Европы

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Голкипер сборной Беларуси Иван Мацкевич вошел в число лучших во второй игровой день чемпионата Европы, который проходит на аренах Венгрии и Словакии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В стартовом поединке предварительной группы D с командой Германии Иван Мацкевич не раз спасал белорусскую команду в казалось бы безнадежных ситуациях, и один из его многочисленных сэйвов оказался в итоге на 3-м месте. Правда, белорусы все равно уступили немцам - 29:33. В другом матче польские гандболисты обыграли австрийцев со счетом 36:31. Первое место среди вратарских спасений занял исландец Виктор Хальгримссон, на второй позиции польский голкипер Матеуш Корнецки.

Автором самого красивого гола второго игрового дня континентального первенства признан исландец Сигвальди Гудьонссон. На втором месте немец Йоханнес Голла, на третьем португалец Руи Силва, гол белоруса Артема Королька оказался на четвертой позиции.

Сегодня в четырех предварительных группах чемпионата Европы пройдут встречи 2-го тура:

А - Словения - Дания, Северная Македония - Черногория;

С - Хорватия - Сербия, Украина - Франция;

Е - Испания - Швеция, Чехия - Босния и Герцеговина;

F - Литва - Словакия, Норвегия - Россия.

Белорусские гандболисты свой второй матч проведут завтра против команды Польши. Австрийцы встретятся с немецкой сборной. Также в воскресенье в квартете В команда Венгрии сыграет с португальцами, а исландцы будут соперничать с нидерландскими гандболистами.-0-