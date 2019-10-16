Сейв 19-летнего вратаря минского "Динамо" попал в топ-10 минувшей недели чемпионата КХЛ

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сейв голкипера "зубров" Никиты Толопило попал в топ-10 ярких моментов прошлой недели чемпионата КХЛ, сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на сайт столичной команды.

Молодой динамовец дебютировал в КХЛ, заняв место в воротах своей команды в выездном поединке против рижских одноклубников. В этой встрече минчане уступили со счетом 2:3. Несмотря на это, Никита Толопило был признан болельщиками клуба одним из лучших хоккеистов команды. В том числе и благодаря эпизоду, который случился на 3-й минуте второго периода при счете 1:3. Хоккеисты "Динамо" в очередной раз неуверенно сыграли в обороне, и голкипер вынужден был вступать в игру , пресекая попытки отличиться нападающего рижан Микелиса Редлихса.-0-