Селфи-конкурс к II Европейским играм продлен до 25 февраля

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Конкурс на лучшее фото (селфи), сделанное во время занятий спортом либо на фоне спортивных объектов, "MINSK 2019: мой привет II Европейским играм" продлен до 25 февраля, сообщили БЕЛТА в пресс-службе дирекции игр.

Организаторы, международное радио "Беларусь" и фонд "Дирекция II Европейских игр 2019 года", уже получили работы не только из Беларуси и России, но из Индии, Китая, США, Германии, Пакистана, Финляндии, Украины, Бангладеш, Алжира, Нигерии, Вьетнама и Таджикистана.

Сюжет фотографии должен отражать специфику любимого вида спорта или спортивного объекта, где производилась съемка. Обязательное условие - снимок должен сопровождаться надписью #MINSK2019 на любом доступном автору языке и в произвольной форме.

В конкурсе могут участвовать как жители Беларуси, так и иностранные граждане без ограничения по возрасту. Файл с фотографией (селфи) нужно направить на электронную почту: selfie@minsk2019.by либо подать заявку на официальном сайте международного радио "Беларусь" www.radiobelarus.by.-0-