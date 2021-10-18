Семь белорусских конькобежцев претендуют на олимпийские лицензии в шорт-треке

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Семь белорусских спортсменов претендуют на завоевание олимпийских лицензий в шорт-треке. Такая информация содержится на официальной странице Белорусского союза конькобежцев в Instagram, сообщает БЕЛТА.

На первых квалификационных стартах Кубка мира ISU, который с 21 по 24 октября пройдет в Пекине, выступят Екатерина Чистая, Яна Домбровская, Ольга Талаева, Анна и Мария Изофатовы, Никита Мигдалев и Георгий Орлов. Претенденты на участие в Играх уже отправились в Китай, где готовятся к предстоящему турниру.-0-