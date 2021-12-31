Семь белорусских спортсменов, которые удивили в уходящем году

Хоть нынешний год в целом оказался не самым удачным для белорусского спорта, но некоторые наши атлеты добились значительного прогресса в своей карьере. Одни установили несколько рекордов, другие завоевали первые весомые награды и титулы на крупных турнирах, третьи закрепились на топовом уровне. Рассказываем, кто из отечественных спортсменов в 2021 году удивил и порадовал.

Алина Горносько (художественная гимнастика)

Для Алины Горносько 2021-й принес грандиозные достижения. Все началось с чемпионата Европы в Варне, где белоруска завоевала три медали: два серебра (лента и команда) и одну бронзу (мяч). Дальше случилась Олимпиада, где Горносько сенсационно оставила вне пьедестала одну из фавориток турнира россиянку Арину Аверину и стала бронзовым призером. А завершила спортивный сезон Алина прекрасным выступлением на чемпионате мира в Китакюсю, взяв сразу четыре медали: золото (лента), два серебра (многоборье и обруч) и бронзу (мяч). При этом Горносько установила несколько достижений: первая золотая медаль белорусов в упражнении с лентой и первое за 25 лет золото для нашей страны в индивидуальной программе.

Алина Горносько

Иван Литвинович (прыжки на батуте)

До Олимпиады в Токио в копилке Литвиновича уже были серьезные награды. На чемпионате мира-2019 уроженец Вилейки завоевал серебряную медаль в индивидуальном зачете и золото в командной программе. Правда, перед стартом Игр у Ивана получилось не самое лучшее индивидуальное выступление на чемпионате Европы в Сочи, поэтому не все рассчитывали на феноменальный результат в Токио. Однако Литвинович приятно удивил, виртуозно выполнив свою программу и оставив позади конкурентов, включая победителя Олимпиады-2016 Владислава Гончарова. К слову, Иван стал самым молодым олимпийским чемпионом в истории суверенной Беларуси.

Иван Литвинович

Илья Шиманович (плавание)

Этот год оказался особенным для 27-летнего пловца. Сначала Илья впервые в своей карьере поднялся на пьедестал чемпионата Европы на длинной воде (50-метровый бассейн): стал вторым на дистанции 50 м брассом. Затем добавил в медальную копилку два золота чемпионата Европы на короткой воде в Казани: равных Илье не было на дистанциях 200 м и 50 м брассом, причем на 50-метровке белорус повторил мировой рекорд (25,25 сек.), установленный Кэмероном ван дер Бургом из ЮАР в 2009 году. Также в столице Татарстана Шиманович завоевал серебряную медаль на дистанции 100 м брассом.

Успех Илья закрепил на чемпионате мира на короткой воде в Абу-Даби, взяв золото на 100-метровке брассом и установив новый рекорд планетарных первенств - 55,70 сек. К слову, в 2021-м Шиманович смог обновить и мировой рекорд на этой дистанции: на соревнованиях Международной лиги плавания в Эйндховене преодолел 100 м за 55,32 сек., улучшив свое же время на 0,02 сек.

Илья Шиманович

Егор Шарангович (хоккей)

Проведя ударно первую половину сезона 2020/21 в составе минского "Динамо", Егор в январе 2021-го отправился покорять НХЛ. Поначалу казалось, что белорусу будет тяжело закрепиться в составе даже не самого сильного "Нью-Джерси". Однако Шарангович с ходу стал давать результат, забросив свою первую шайбу в сильнейшей лиге мира уже во второй игре. По ходу чемпионата Егор стал одной из главных ударных сил "дьяволов", набрав за 54 матча регулярки 30 очков (16+14). С таким результатом Шарангович оказался лучшим белорусским дебютантом в НХЛ, превзойдя показатели Сергея Костицына. А еще Егор стал первым белорусом со времен Михаила Грабовского, который провел более 50 матчей в одном сезоне лиги.

Хоть нынешний сезон Егор начал не так убедительно, как прошлый, постепенно белорус набирает обороты: сейчас на его счету 10 очков (4+6) в 27 играх регулярки.

Егор Шарангович. Фото championat.com

Илья Ивашко (теннис)

Мы привыкли, что у нас все хорошо в женском теннисе, где прямо сейчас Арина Соболенко занимает второе место в рейтинге WTA. А в этом сезоне порадовали и мужчины. В частности, Илья Ивашко, который выиграл турнир АТР-250 в Уинстон-Салеме, оказавшись первым белорусом за 18 лет, завоевавшим титул в одиночном разряде на таком уровне. Также спортсмен впервые смог добраться до 4-го круга турнира Большого шлема на Уимблдоне, попал в 1/8 финала олимпийского турнира по теннису, а год закончил в топ-50 рейтинга АТР, что удавалось только Максиму Мирному и Владимиру Волчкову.

Илья Ивашко. Фото tennis.by

Динара Алимбекова и Анна Сола (биатлон)

В сезоне 2020/21 за 26 гонок Алимбекова ни разу не оказалась за пределами очковой зоны, четыре раза поднималась на пьедестал (три вторых места и одно первое), завоевала Малый хрустальный глобус, став лучшей среди биатлонисток не старше 25 лет, и заняла итоговое 7-е место в общем зачете Кубка мира. Добавила и Сола, у которой поворотный момент произошел как раз в 2021 году - на чемпионате мира в Поклюке.

Анна стала третьей в спринте. Несмотря на то, что после этого результаты Солы не отличались стабильностью, она начала гораздо чаще "заезжать в очки", а на последнем этапе в Эстерсунде заняла третье место в преследовании, став по итогам сезона 23-й в общем зачете.

В нынешнем сезоне дела у девушек идут тоже хорошо. Несмотря на провал Солы в индивидуальной гонке в Эстерсунде, где Анна заняла 35-е место, дальше дела пошли лучше: бронза второго спринта в Эстерсунде, золото в спринте и серебро в преследовании в Хохфильцене и 5-е место в общем зачете на данный момент. Что касается Алимбековой, то она пока что на подиум не заезжала, однако имеет в активе уже четыре 4-х места. Также стоит отметить, что в этом сезоне Динара лишь дважды оказывалась за пределами топ-10 (была 11-й в преследовании и 19-й в масс-старте на этапе в Анси). Благодаря такой стабильности Алимбекова занимает 3-е место в общем зачете и имеет большие шансы побороться за Большой хрустальный глобус - собственно, как и Сола.

Динара Алимбекова

Вадим БАННЫЙ,

газета "7 Дней".-0-