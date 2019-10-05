Семь медалей выиграли белорусские тяжелоатлеты на лицензионном турнире в Сан-Марино

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Семь наград различного достоинства выиграли на завершившемся в Сан-Марино лицензионном турнире "Кубок Средиземноморья" белорусские мастера тяжелой атлетики, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В заключительный день состязаний у мужчин золотые медали выиграли Андрей Арямнов (109 кг) и Эдуард Зезюлин (свыше 109 кг).

Андрею Арямнову для выигрыша хватило одной попытки в рывке и одной в толчке. По их итогам борисовчанин набрал в сумме двоеборья 360 кг (165+195). Серебро у турка Ресула Эльвана – 333 кг (145+188). Бронзу выиграл американец Кевин Вайсельман – 321 кг (140+181).

В категории свыше 109 кг Эдуард Зезюлин покорил 397 кг (186+211). Серебро и золото достались представителям Израиля Давиду Литвинову – 390 кг (185 +205) и Игорю Ольшаетскому (Израиль) – 361 кг (160+ 201).

В первый день серебром копилку сборной Беларуси по тяжелой атлетике пополнили Вадим Лихорад (73 кг) и Петр Асаенок (81 кг).

Сегодня в дневной части соревновательной программы награду высшей пробы выиграл Евгений Тихонцов (96 кг). Еще две медали, золото и серебро, на счету женской дружины. Дарья Наумова выиграла золото в категории 76 кг. Дина Сазановец, выступавшая в этом же весе, стала обладательницей серебра.

Кубок Средиземноморья по тяжелой атлетике - лицензионный турнир серебряного уровня. Участие в таких стартах обязательно для спортсменов, претендующих на выступление в Токио-2020. Следующим квалификационным соревнованием для белорусских тяжелоатлетов станет ноябрьский Аlexander Cup в Гродно.-0-