Семь наград завоевали воднолыжники из Новополоцка на старте чемпионата Беларуси

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Семь наград завоевали воднолыжники из Новополоцка на старте юниорского чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Турнир проходит сегодня в Республиканском центре олимпийской подготовки по воднолыжному спорту в поселке Волчковичи под Минском. В фигурном катании на водных лыжах в категории до 15 лет сильнее соперниц оказалась София Гвоздева (4240 баллов), второе место у Марии Бельской (3680), а третью позицию заняла Мария Козельская (3440). Все призеры представляют Новополоцкую школу водных лыж. В этой возрастной категории среди юношей лучшим стал Василий Мазуркевич из Минска (3750). Два других места на пьедестале заняли новополочане Никита Малиновский (3240) и Илья Стрельцов (2570).

В категории до 19 лет первое место завоевала в фигурном катании Елена Пархоменко (5290), Ирина Хухрякова из Новополоцка - вторая (3510), а бронзовым призером стала минчанка Анна Летун (3050). У юношей победил новополочанин Кирил Лапковский (6220).

На юниорском чемпионате Беларуси медали будут разыграны в слаломе и прыжках с трамплина. Данный турнир является отборочным к чемпионату Европы, который с 13 по 15 сентября пройдет в Республиканском центре олимпийской подготовки по воднолыжному спорту.-0-