Семинар-практикум по случаю Международного дня спортивного журналиста стартовал в НОК Беларуси

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/ Семинар-практикум, приуроченный к отмечаемому сегодня Международному дню спортивного журналиста, начал работу в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

В мероприятии, которое проходит в форме интерактивного обучающего семинара-конференции с элементами экспертной дискуссии, принимают участие пресс-секретари организаций физической культуры и штатные сотрудники федераций, ответственные за взаимодействие со СМИ.

В ходе мероприятия докладчики, в числе которых главный директор дирекции телеканала "Беларусь-5" Павел Булацкий, начальник управления маркетинга и связей с общественностью ХК "Динамо-Минск" Виктория Юрченко, двукратная победительница Европейских игр по женской борьбе Василиса Марзалюк и официальный представитель Следственного комитета Республики Беларусь Юлия Гончарова затронули темы взаимодействия пресс-служб со средствами массовой информации, антикризисного PR, основы работы журналистов на крупных международных стартах, вопросы продвижения спортсменов в интернете. Немаловажное внимание было уделено этическим и профессиональным стандартам в деятельности пресс-службы.

По ходу работы семинара особое внимание уделяется практическим навыкам специалистов по работе с общественностью.

В качестве эксперта перед участниками семинара выступил пресс-секретарь Олимпийского комитета России Константин Выборнов.

Организатором мероприятия выступил Национальный олимпийский комитет Беларуси.-0-