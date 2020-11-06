Семинар при поддержке FINA собрал в Минске более 50 тренеров

6 ноября, Мозырь /Корр. БЕЛТА/. Обучающий семинар по программе Международной федерации плавания (OASP FINA) прошел 4-5 ноября 2020 года на базе Белорусского государственного университета физической культуры (БГУФК), сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

Более 50 тренеров из разных регионов ознакомились с передовыми наработками в подготовке юных спортсменов. Лекции и практические занятия читали и проводили специалисты из России, Украины. К примеру, профессор кафедры физической культуры и спорта Полесского государственного университета из Пинска Владимир Давыдов поделился исследованиями в области отбора юных талантов для плавания.

Председатель Белорусской федерации плавания Элла Селицкая отметила необходимость проведения семинаров, которые организовываются при поддержке БФП на регулярной основе.

Как отметили в федерации, обучение тренеров позволяет развиваться всему виду спорту. Хорошим подтверждением тому является выступление белорусских пловцов на международной арене, где особо выделяются результатами Анастасия Шкурдай и Илья Шиманович.-0-