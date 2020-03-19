Сенсация на старте чемпионата Беларуси: футболисты БАТЭ уступили "Энергетику-БГУ"

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Энергетика-БГУ" сенсационно обыграли БАТЭ со счетом 3:1 в стартовом матче 30-го чемпионата Беларуси. Автором первого гола юбилейного первенства стал новобранец минчан узбекский полузащитник Джасурбек Яхшибаев, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом тайме встречи в Минске небольшое преимущество было на стороне борисовчан, но выйти вперед они не смогли. Зато хозяева дважды сумели добиться успеха: на 27-й минуте встречи Джасурбек Яхшибоев забил свой первый мяч, а еще через 7 минут оформил дубль.

После перерыва гости сразу пошли вперед, создали несколько опасных моментов, и на 64-й минуте игры Максим Скавыш отквитал один мяч. Однако это был единственный успех подопечных Кирилла Альшевского. Более того, увлекшись атаками, они на 84-й минуте пропустили острый контрвыпад, и еще один новичок "энергетиков" черногорский полузащитник Душан Бакич забил третий гол.

Позже на поле солигорского стадиона "Строитель" завершится матч между бронзовым призером национального первенства - местным "Шахтером" и жодинским "Торпедо-БелАЗом". В прошлом сезоне солигорская команда дважды обыграла жодинцев - 3:0 (дома) и 1:0 (в гостях). На старте нынешнего сезона соперники встретились в четвертьфинале розыгрыша Кубка страны, и снова "Шахтер" был сильнее - 2:0 (дома) и 1:0 (в гостях).

Действующие чемпионы страны футболисты брестского "Динамо" свой стартовый матч нового первенства проведут 20 марта на своей арене против "Смолевичей". Также в пятницу минское "Динамо" примет у себя дома дебютанта высшей лиги брестский "Рух".

Еще две встречи первого тура состоятся 21 марта: "Витебск" - "Городея", "Ислочь" (Минский район) - "Неман" (Гродно). Заключительные игры пройдут 22 марта: "Слуцк" - "Славия" (Мозырь), "Белшина" (Бобруйск) - "Минск".

В высшей лиге чемпионата Беларуси выступают 16 команд, которые проведут двухкруговой турнир с матчами дома и в гостях. Финиширует первенство в начале декабря.-0-

Фото Сергея Шелега