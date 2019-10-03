Сентябрьские матчи КХЛ посетили свыше 945 тыс. зрителей

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сентябрьские матчи 12-го сезона Континентальной хоккейной лиги посетили свыше 945 тыс. зрителей, сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу КХЛ.

Сезон стартовал 1 сентября матчем за Кубок открытия между ЦСКА и "Авангардом", который завершился со счетом - 1:3. За этой встречей с трибун наблюдали 10874 зрителя. Всего в первый месяц чемпионата было сыграно 140 матчей, которые посетили 946327 зрителей, что в среднем составило 6759 зрителей на одной игре.

Предыдущее лучшее достижение принадлежало сентябрю 2014/2015 - 6300 зрителей.

Средняя вместимость арен в сентябре 2019 года составила 9053 зрителя. Это третий результат за все месяцы регулярного чемпионата. Рекорд принадлежит декабрю прошлого сезона - 9402 человека.

Лидерами по заполняемости арен являются "Автомобилист" (99,0%), СКА (98,9%), "Торпедо" (97,6%), "Сибирь" (95,2%), минское "Динамо" (88,9%).​-0-