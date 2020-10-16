16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Серб Александр Боричич продолжит возглавлять Европейскую конфедерацию волейбола (ЕКВ). Таковы итоги выборов, состоявшихся на Генеральной ассамблее организации в Вене, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации волейбола.

Действующий президент ЕКВ набрал 36 голосов. Эстонцу Ханно Певкуру, второму кандидату, делегаты национальных федераций отдали 19 голосов.

Согласно уставу ЕКВ, новоизбранный президент имеет право выбрать четырех членов административного совета конфедерации. Александр Боричич предложил Ренато Арену (Италия), Станислава Шевченко (Россия), Мирослава Пшедпельского (Польша), Эрика Адлера (Дания). Присутствующие делегаты одобрили их кандидатуры абсолютным большинством голосов.

Александр Боричич в первый раз был выбран президентом ЕКВ в 2015 году. Тогда он сменил Андре Майера из Люксембурга, который занимал ответственный пост 14 лет.-0-