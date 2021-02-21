Серб Новак Джокович в девятый раз стал победителем Australian Open

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сербский теннисист Новак Джокович в девятый раз стал победителем открытого чемпионата Австралии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в решающем поединке мужского одиночного разряда первый номер мирового рейтинга обыграл четвертую ракетку планеты российского теннисиста Даниила Медведева - 7:5, 6:2, 6:2. Финальный матч продолжался 1 час 54 минуты.

До этого 33-летний Новак Джокович восемь раз выигрывал турнир на кортах "Мельбурн-Парка" (2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020). Кроме того, у него еще девять титулов на соревнованиях "Большого шлема". 25-летний Даниил Медведев второй раз играл в финале состязаний серии "Большого шлема": в 2019 году он уступил чемпионский титул US Open испанцу Рафаэлю Надалю.

Также сегодня в финальном матче мужского парного разряда словак Филип Полашек и хорват Иван Додиг обыграли в двух партиях американо-британский дуэт Раджив Рам / Джо Солсбери - 6:3, 6:4.

Ранее белоруска Арина Соболенко и бельгийка Элизе Мертенс выиграли турнир женских пар. Чешка Барбора Крейчикова и американский теннисист Раджив Рам стали победителями турнира смешанных пар. Японская теннисистка Наоми Осака во второй раз стала чемпионкой в женском одиночном разряде, обыграв в решающем поединке американку Дженнифер Брэди.-0-