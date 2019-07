Серб Новак Джокович в пятый раз выиграл Уимблдонский турнир

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сербский теннисист Новак Джокович одолел швейцарца Роджера Федерера и в пятый раз стал победителем Уимблдонского турнира, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Решающий поединок мужского одиночного разряда выдался крайне напряженным и растянулся на 5 часов. В итоге дело дошло до тай-брейка в пятом сете, в котором успех был на стороне Новака Джоковича. Незадолго до этого, при счете 8:8 у Роджера Федерера было два матчбола на своей подаче, но соперник сумел спастись, а потом довел дело и до победы во всем матче - 7:6 (7:5), 1:6, 7:6 (7:4), 4:6, 13:12 (7:3.

Триумфатором женского одиночного разряда Уимблдона впервые стала румынка Симона Халеп, меньше чем за час победившая американку Серену Уильямс - 6:2, 6:2.

Мужской парный разряд выиграл колумбийский дуэт Роберт Фарах / Хуан-Себастьян Кабаль, одолевший в почти пятичасовом финале французский тандем Николя Маю / Эдуар Роже-Васслен - 6:7, 7:6, 6:7, 7:6, 6:3.

В смешанном парном разряде Латиша Чан из Китайского Тайбэя и хорват Иван Додиг обыграли в финале латвийско-шведский тандем Елена Остапенко / Роберт Линдстедт - 6:2, 6:3.

В финале соревнований женских пар чешско-тайваньский дуэт Барбора Стрыцова / Се Шувэй встретится с канадско-китайским тандемом Габриэла Дабровски / Сюй Ифань.-0-

A match for the ages…



The moment @DjokerNole retained his crown to become #Wimbledon champion for a fifth time after a historic men's singles final#JoinTheStory pic.twitter.com/zDQlEBviMD