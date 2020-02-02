Серб Новак Джокович в восьмой раз выиграл Australian Open

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сербский теннисист Новак Джокович второй раз подряд и восьмой в истории стал победителем Australian Open, обыграв в финале австрийца Доминика Тима, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первый сет сегодняшнего решающего поединка в Мельбурне серб выиграл со счетом 6:4, а затем уступил две партии - 4:6 и 2:6. После этого Новак Джокович собрался и взял два сета подряд - 6:3, 6:4. Встреча продолжалась ровно 4 часа.

До этого Новак Джокович выигрывал австралийское первенство в 2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016 и 2019 годах. Теперь в активе 32-летнего серба стало 17 чемпионских титулов в одиночном разряде турниров серии "Большого шлема".

Также сегодня триумфатором мужского парного разряда стал американо-британский тандем Раджив Рам / Джо Солсбери, обыгравший австралийцев Макса Перселла и Люка Сэвилла - 6:4, 6:2.

Победительницей женского одиночного разряда впервые стала 21-летняя представительница США София Кенин. Венгерка Тимея Бабош и французская теннисистка Кристина Младенович первенствовали в турнире женских дуэтов. В состязаниях смешанных пар победили чешка Барбора Крейчикова и хорват Никола Мектич.-0-