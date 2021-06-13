Серб Новак Джокович во второй раз выиграл "Ролан Гаррос"

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сербский теннисист Новак Джокович во второй раз стал победителем открытого чемпионата Франции, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В решающем поединке мужского одиночного разряда 120-го по счету чемпионата Франции первые два сета выиграл грек Стефанос Циципас - 7:6 (8:6), 6:2 и для победы ему оставалось взять всего один сет, но этого не случилось. Лидер мирового рейтинга сумел собраться и выиграл три партии подряд - 6:3, 6:2, 6:4.
Финальный матч длился 4 часа 12 минут. Для Новака Джоковича это 19-й титул на турнирах серии "Большого шлема" и 84-й на профессиональных турнирах под эгидой АТР.
В женском одиночном разряде чешская теннисистка в своем первом финале турниров серии "Большого шлема" переиграла в трехсетовом поединке россиянку Анастасию Павлюченкову - 6:1, 2:6, 6:4.
Чемпионы в одиночных разрядах "Ролан Гаррос" заработали по 1,4 млн евро.
Победителями мужского парного разряда стали французские теннисисты Пьер-Юг Эрбер и Николя Маю, обыгравшие в финале казахстанский тандем Александр Бублик / Андрей Голубев - 4:6, 7:6 (7:1), 6:4.
В решающем матче состязаний женских дуэтов чешская пара Барбора Крейчикова / Катерина Синякова выиграла у американо-польского тандема Бетани Маттек-Сандс / Ига Свентек - 6:4, 6:2.
В финале соревнований смешанных пар американка Дезайр Кравчик и британец Джо Солсбери победили россиян Елену Веснину и Аслана Карацева - 2:6, 6:4, 10:5.-0-