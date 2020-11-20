Серб Новак Джокович вышел в полуфинал итогового турнира АТР

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лидер мирового рейтинга серб Новак Джокович пробился в полуфинал итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), который проходит в Лондоне, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в матче третьего тура группового этапа Новак Джокович одолел представителя Германии Александра Зверева (7-й номер рейтинга АТР) - 6:3, 7:6 (7:4). Позже россиянин Даниил Медведев (4), уже обеспечивший себе первое место, сыграет с аргентинцем Диего Шварцманом (9).

Из второй предварительной группы в плей-офф вышли австрийский теннисист Доминик Тим (3) и испанец Рафаэль Надаль (2).

Таким образом, в субботу 21 ноября, в первом поединке за выход в финал Рафаэль Надаль встретится с Даниилом Медведевым, а Доминик Тим сыграет с Новаком Джоковичем.

Общий призовой фонд нынешнего итогового турнира АТР, который завершится 22 ноября, составляет $5,7 млн. В решающем поединке прошлого турнира Стефанос Циципас обыграл Доминика Тима.

Итоговый турнир АТР проводится с 1970 года, чаще всех победителем становился швейцарец Роджер Федерер, у которого шесть чемпионских титулов. В июне этого года он перенес операцию на колене и решил досрочно завершить сезон.-0-