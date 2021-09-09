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09 сентября 2021, 10:22

Серб Новак Джокович вышел в полуфинал US Open

Фото из архива
Фото из архива

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На открытом чемпионате США по теннису определились все участники полуфинальной стадии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Последним полуфиналистом мужского одиночного разряда стал лидер мирового рейтинга серб Новак Джокович, победивший в четырехсетовом поединке 1/4 финала итальянского теннисиста Маттео Берреттини (8-й номер рейтинга АТР) - 5:7, 6:2, 6:2, 6:3. В матче за выход в финал Джокович встретится с представителем Германии Александром Зверевым (4).

В другом полуфинале соперником российского теннисиста Даниила Медведева (2) будет представитель Канады Феликс Оже-Альяссим (15).

Вторая ракетка планеты белоруска Арина Соболенко в полуфинальном поединке женского одиночного разряда сыграет с канадской теннисисткой Лейлой Фернандес, занимающей 73-е место в мировом рейтинге. Во втором полуфинальном матче гречанка Мария Саккари (18) будет соперничать с главной сенсацией нынешнего US Open 18-летней британской теннисисткой Эммой Радукану (150), которая пробилась в основную сетку через квалификацию.

Общий призовой фонд US Open-2021 составляет $57,5 млн. Победители в мужском и женском одиночных разрядах заработают по $2,5 млн. Последний в этом сезоне турнир серии "Большого шлема" финиширует на нью-йоркских кортах 12 сентября. В прошлом году чемпионский титул у мужчин впервые завоевал австриец Доминик Тим, у женщин второй раз турнир выиграла японская теннисистка Наоми Осака.-0-

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