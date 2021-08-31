Сербские арбитры рассудят матч футболистов Чехии и Беларуси

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. УЕФА назначил арбитров на очередные матчи отборочного турнира футбольного чемпионата мира, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Встречу сборных Беларуси и Чехии, которая состоится 2 сентября в Остраве, рассудят арбитры из Сербии. Главным судьей будет Срджан Йованович, ассистенты - Урош Стойкович и Милан Михайлович, резервный рефери - Новак Симович.

На старте соревнований в квалификационной группе Е белорусские футболисты победили в Минске команду Эстонии (4:2), а потом крупно проиграли в гостях сборной Бельгии (0:8). Чешская команда сначала разгромила в гостях эстонцев (6:2), потом на своем поле сыграла вничью с бельгийцами (1:1), а затем уступила на выезде футболистам Уэльса (0:1). Положение в группе Е сейчас таково: Бельгия - 7 очков (3 матча), Чехия - 4 (3), Уэльс - 3 (2), Беларусь - 3 (2), Эстония - 0 (2).-0-