Сербские баскетболистки одержали вторую победу на старте чемпионата Европы

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В испанской Валенсии и французском Страсбурге сегодня проходят поединки второго тура 38-го женского чемпионата Европы по баскетболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом из них баскетболистки Сербии одержали свою вторую викторию, разгромив спортсменок Греции со счетом 85:51. Вчера в стартовом матче группы В сербки лишь в овертайме сумели одолеть итальянок - 86:81. В другом поединке первого тура команда Черногории была сильнее гречанок - 70:55.

В группе С команда Боснии и Герцеговины сегодня также выиграла вторую встречу подряд, победив сборную Турции с результатом 64:54. В первом туре боснийки обыграли бельгиек - 70:55, а словенки разгромили турчанок - 72:47.

Белорусские баскетболистки, выступающие в квартете А, накануне сенсационно одержали победу над чемпионками континента испанками с перевесом в два очка - 53:51. Сегодня подопечные Натальи Трофимовой встретятся со сборной Словакии, которая на старте уступила команде Швеции с результатом 57:74. Свой заключительный матч группового этапа сборная Беларуси проведет 20 июня против шведских баскетболисток.

После финиша первого этапа победители четырех квартетов получат прямые путевки в четвертьфинал. Команды, которые займут вторые и третьи места, 21 июня проведут квалификационные поединки за выход в 1/4 финала. Четвертьфиналы пройдут 23 июня, полуфиналы - 26 июня, финал и матч за бронзу состоятся 27 июня.-0-