Серебряный призер Ирина Курочкина: к завоеванию этой медали приложили силы очень многие люди

5 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. В завоевание серебра Олимпиады вложены усилия многих людей, отметила Ирина Курочкина, комментируя итоги своего выступления на турнире по женской борьбе в весовой категории 57 кг, передает корреспондент БЕЛТА.

"Очень много людей приложили силы для завоевания этой медали. Именно им и хочу посвятить успех. В первую очередь это сборная команда Беларуси. Наш главный тренер Олег Яковлевич Райхлин, личный наставник, который со мной с самого начала борцовской карьеры, Артур Евгеньевич Зайцев, Сергей Николаевич Смаль. Весь тренерский штаб, доктор, массажист, девочки, помогавшие мне готовиться к Олимпиаде, - сказала спортсменка. - У меня серебро, значит сегодня так. Есть над чем работать, оценивать ситуацию, развиваться дальше".-0-