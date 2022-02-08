Серебро Антона Смольского даст положительный импульс всем белорусским олимпийцам

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодняшний серебряный успех Антона Смольского даст сильный положительный импульс всей олимпийской сборной Беларуси. За первой наградой должны последовать другие, сообщили БЕЛТА в Национальном олимпийском комитете Беларуси.
Президент Национального олимпийского комитета Беларуси Виктор Лукашенко в своем поздравлении Антона Смольского, в частности, отметил, что прекрасная лыжная подготовка и точность на всех огневых рубежах позволили ему сегодня обойти сильных соперников и подняться на вторую ступень олимпийского пьедестала.
"Серебряная медаль стала первой в копилке олимпийской сборной на Играх в Пекине, важным вкладом в победные традиции отечественного спорта и настоящим подарком для миллионов белорусских болельщиков", - отметил глава НОК и пожелал спортсмену крепкого здоровья, успехов на следующих олимпийских этапах и новых побед.-0-
Фото Андрея Покумейко