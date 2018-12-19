Сергей Бочарников занял 3-е место в индивидуальной гонке на этапе Кубка IBU по биатлону в Австрии

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Сергей Бочарников занял третье место в индивидуальной гонке на этапе Кубка IBU в Обертиллиахе (Австрия), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Тренерский штаб белорусской сборной после выступления на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене решил заявить основной состав мужской команды на соревнования рангом ниже.

Дистанцию в 20 км Сергей Бочарников преодолел с отставанием 2 мин. 18,3 сек. от победителя Симона Фуркада (50 мин. 01,9 сек.). Белорус на четырех огневых рубежах допустил всего лишь один промах на второй стрельбе.

Владимир Чепелин занял 12 место - +3 мин. 09,7 сек. (0+2+0+1), Максим Воробей расположился на 21-й строке итогового протокола.

Всего в индивидуальной гонке у мужчин выступили 112 участников.

Сегодня в 15.30 в Обертиллиахе стартует женская индивидуальная гонка на 15 км.-0-