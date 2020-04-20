Сергей Гуренко покинул пост главного тренера ФК "Динамо-Минск"

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сергей Гуренко ушел с поста главного тренера футболистов минского "Динамо". Такая информация размещена на официальном сайте динамовского клуба, сообщает БЕЛТА.

Контракт расторгнут по соглашению сторон. Сергей Гуренко возглавил команду в июне 2019 года, под его руководством минское "Динамо" заняло 4-е место в чемпионате Беларуси. В пяти стартовых матчах нынешнего первенства динамовцы набрали 6 очков, одержав две победы и потерпев три поражения.-0-