Сергей Гуренко покинул пост главного тренера минского "Динамо"

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Наставник минского "Динамо" Сергей Гуренко расстался со столичным клубом по истечению срока действия контракта, сообщает пресс-служба "бело-синих".

Гуренко возглавил минское "Динамо" в мае 2017 года. Под его руководством столичная команда финишировала на втором месте в чемпионате страны, набрав при этом одинаковое количество очков с БАТЭ, но уступив борисовчанам первую строку в турнирной таблице из-за поражений в очных поединках. В минувшем сезоне "Динамо" завоевало бронзовые медали национального первенства.

Первая тренировка игроков "Динамо", которые сегодня вышли из отпуска, пойдет под руководством главного тренера дублирующего состава команды Артема Челядинского. Сообщается, что имя нового рулевого "бело-синих" объявят в ближайшее время.-0-