Сергей Гуренко покинул солигорский "Шахтер"

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный тренер футболистов солигорского "Шахтера" Сергей Гуренко покинул свой пост. Такая информация размещена на официальном сайте солигорского клуба, сообщает БЕЛТА.

Такое решение руководство "Шахтера" и наставник приняли после вчерашнего поражения в Борисове от футболистов БАТЭ (0:1). Борисовчане вышли на первое место, набрав 51 очко в 23 проведенных матчах, "Шахтер" отстает на один балл, сыграв на три встречи меньше.

Сергей Гуренко возглавил солигорскую команду 25 июля, сменив украинского специалиста Романа Григорчука, который ушел в отставку после поражения от люксембургского клуба "Фола" (1:2) в первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги конференций.-0-