Сергей Корниленко помог футболистам "Крыльев Советов" победить "Рубин"

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самарские "Крылья Советов" прервали серию из трех поражений, победив казанский "Рубин" 1:0 в первом матче 23-го тура футбольного чемпионата России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Атаку хозяев, которая на 56-й минуте привела к единственному голу, начал белорусский форвард самарцев Сергей Корниленко, а завершил отличным дальним ударом Антон Зиньковский. Благодаря этой виктории "Крылья Советов" набрали 27 очков и поднялись на 11-е место в турнирной таблице.

Московский ЦСКА, который тренирует белорусский специалист Виктор Гончаренко, 13 апреля сыграет на своем поле с "Оренбургом" с белорусом Михаилом Сиваковым в составе. Армейцы сейчас занимают 3-е место, набрав 40 очков в 22 встречах. Впереди "Зенит" из Санкт-Петербурга, у которого 45 баллов, на второй позиции "Краснодар", набравший 41 очко. 14 апреля "Зенит" будет принимать махачкалинский "Анжи, а "Краснодар", капитаном которого является белорус Александр Мартынович, сыграет в гостях у московского "Динамо".-0-