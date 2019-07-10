Сергей Корниленко завершил карьеру

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. 36-летний белорусский нападающий "Крыльев Советов" Сергей Корниленко решил завершить карьеру, сообщает корреспондент БЕЛТА.

По словам председателя совета директоров самарского клуба Александра Фетисова, такое решение Корниленко принял в связи с травмой, которую форвард получил в конце прошлого сезона.

Сергей Корниленко вместе с Андреем Карякой является лучшим бомбардиром в истории "Крылышек".

Теперь предполагается, что Корниленко войдет в тренерский штаб самарцев под руководством Миодрага Божовича.

Сергей Корниленко провел восемь сезонов в составе "Крыльев Советов". Он также выступал за "Зенит", "Томь", "Рубин", "Блэкпул", киевское и минское "Динамо". За сборную Беларуси Корниленко играл с 2003 по 2017 год, проведя за это время 78 матчей и забив 17 мячей.-0-