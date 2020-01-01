Сергей Ковальчук возглавил брестское "Динамо"

1 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский специалист Сергей Ковальчук стал новым главным тренером брестского "Динамо", сообщает корреспондент БЕЛТА. Контракт с 46-летним тренером рассчитан на три года.

В качестве игрока Ковальчук защишал цвета брестского клуба с 1996 по 2004 годы. С 2005 года он работал на разных тренерских и административных должностях в "Динамо". В прошлом году Сергей Ковальчук являлся спортивным директором брестского "Динамо".

Отметим, что Ковальчук уже занимал пост главного тренера брестчан. В частности, под его руководством "бело-синие" завоевали Кубок Беларуси в 2018 году.

Напомним, что в прошлом сезоне брестские динамовцы под руководством Марцела Лички впервые в истории выиграли золотые медали чемпионата Беларуси, прервав 13-летнюю гегемонию борисовского БАТЭ в национальном первенстве. Вдобавок, "Динамо" стало обладателем Суперкубка страны-2019. Несмотря на это, в нынешнее межсезонье чешский наставник покинул ряды брестчан, поскольку у него истек срок действия контракта с "Динамо", а руководство брестского клуба не стало его продлевать.-0-