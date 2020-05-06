Сергей Ковалев возглавил минскую федерацию футбола

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сергей Ковалев стал председателем федерации футбола Минска. Такое решение принято на внеочередной конференции общественного объединения, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сергей Ковалев сменил на посту председателя столичной федерации Михаила Вергеенко, который сейчас является заместителем председателя ассоциации "Белорусская федерация футбола". Новый руководитель минской футбольной федерации избран на два года.

В 2016 году Сергей Ковалев создал интернет-платформу "Футбик", посвященную детско-юношескому футболу. Это уникальный проект не только в Беларуси, но и на просторах всей Восточной Европы. С апреля текущего года Сергей Ковалев был назначен заместителем председателя ФК "Минск" по развитию.-0-