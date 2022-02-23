Сергей Новиков: "Я не могу назвать Олимпиаду в Пекине успешной для Беларуси, но и провальной тоже"

Зимняя Олимпиада в Пекине уже стала частью истории. Форум сильнейших атлетов планеты оказался непростым, в том числе и для наших спортсменов. Вместе с серебряным призером Олимпийских игр 2010 года, начальником управления спорта и туризма Могилевского облисполкома Сергеем Новиковым разбираемся, почему из Китая наша сборная привезла не все медали, на которые белорусы рассчитывали.

На погоду надейся, а сам не плошай!

- Старался смотреть все выступления белорусов в Пекине, в том числе своих земляков из Чаусского района. Конькобежный спорт, фигурное катание, лыжные гонки - интересовали все виды, которые могли принести нам медали. Конечно, наибольшее внимание было к биатлонным гонкам. Что-то удавалось увидеть в прямом эфире, остальное - в записи, - рассказывает Сергей Валентинович.

Он считает, что нынешнюю Олимпиаду для нашей страны нельзя назвать успешной, как и провальной:

- Да, мы все желали нашим спортсменам высоких результатов - медалей. Как видим, биатлонисты и фристайлисты в очередной раз не подвели - домой вернулись с наградами.

Что касается основных видов спорта, по словам Сергея Новикова, Игры-2022 оказались своеобразными, в том числе из-за множества ковидных ограничений.

- Перед таким серьезным стартом на спортсмена может повлиять что угодно, даже, казалось бы, незначительная мелочь. Наш могилевский лыжник Александр

Воронов столько пробыл на карантине, в отеле, можно сказать, без лишних движений. И это перед серьезнейшим стартом в его жизни! Это непросто - ждать результат теста и гадать: допустят к участию в соревнованиях или нет. Это серьезный психологический момент, - отмечает собеседник.

Кроме того, в Пекине спортсмены, выступающие на воздухе, столкнулись со сложными погодными условиями: мороз (температура опускалась до минус 19) и сильный ветер. Например, россиянин Александр Логинов так замерз, что досрочно покинул предолимпийскую тренировку. Белорусский биатлонист Антон Смольский после выступления в массовом старте сетовал на неблагоприятную погоду: ветер сыграл не последнюю роль - на последнем огневом рубеже промазали все лидеры.

- Безусловно, погода - один из важнейших факторов. Спортсменам приходится утепляться сильнее, чем в дни, когда мороз меньше. Ветер вовсе остужает, в первую очередь руки биатлонистов. Им нужно стрелять, показывать результат на рубеже, а надень двойной слой экипировки, и все - пальцы потеряют чувствительность, - поясняет Сергей Новиков. - Мороз может так сковать мышцы, что размашисто работать на трассе уже не получится.

На вопрос, что еще может отвлечь спортсмена в гонке за медалью, Сергей Валентинович без раздумий отвечает: психологический настрой.

- Можно просто перегореть: накануне не спать всю ночь, думать о старте, заранее мысленно раскладывать гонку по метрам, подъемам и спускам. Тем самым усугублять эмоциональное состояние в стартовый день, - уверен он. - На Играх спортсмен для себя и тренер, и психолог, поэтому он должен быть готов не только физически, но и внутренне.

Есть такая традиция - серебро брать

На Олимпийских играх у белорусских биатлонистов есть замечательная традиция - попадать на пьедестал в индивидуальных гонках. В 1998 году в Нагано Алексей Айдаров взял бронзу, в 2010-м в Ванкувере наш собеседник Сергей Новиков завоевал серебро. Сейчас его успех повторил Антон Смольский: в гонке на 20 километров он закрыл все мишени и пришел вторым.

- С огромным удовольствием смотрел эту гонку в прямом эфире. Переживал ли? Не то слово! Я же сам бывал на олимпийской трассе, поэтому знаю не понаслышке, как это сложно. Искренне радовался победе Антона Смольского. Молодец спортсмен: собрался, отстрелял на ноль все четыре рубежа, принес Беларуси медаль. С чем мы все в очередной раз поздравляем! - улыбается Сергей Новиков. - Вторую Олимпиаду подряд возвращается с наградой Анна Гуськова. Это в очередной раз подтверждает тот факт, что в Беларуси заложена отличная школа фристайла.

Надо сказать, что в Играх-2022 принимали участие сразу четверо представителей Могилевской области. В целом на счету региона не одна олимпийская награда: самую первую - серебро - завоевал в 1956 году легкоатлет Михаил Кривоносов, а в 1988-м спортсмены Могилевщины вернулись из Сеула сразу с четырьмя золотыми медалями.

- За земляков всегда особенно болею. Для Романа Елетнова эта Олимпиада была первой. Не выступил. Понятно, что были такие условия, возможно, ехал запасным. Нам сложно оценивать и рассуждать о таком решении тренерского штаба, это его дело, - отмечает он. - Динара Алимбекова на протяжении всей гонки претендовала на медаль. Немного не хватило - всего одного выстрела. И единственный промах оказался роковым, белоруска заняла в индивидуальной гонке 5-е место, в смешанной эстафете - 6-е.

По мнению олимпийского призера 2010 года, нельзя сбрасывать со счетов и другие виды спорта, в которых белорусы показали себя. Например, наш конькобежец Игнат Головатюк.

- Шел точно и уверенно, был в паре со своим давним соперником россиянином Муштаковым. Чувствовалось, что противостояние очень динамичное. В забеге на 1000 метров Игнат расположился на 6-й строчке протокола - это хороший результат. Нельзя не похвалить и командную гонку преследования: Марина Зуева, Екатерина Слоева и Евгения Воробьева заняли 7-е место. В целом все, кто оказался в олимпийской десятке, достойно выступили, - считает Сергей Новиков. - При этом нельзя обойти стороной фигурное катание, горные лыжи. Результаты есть, теперь важно их улучшать!

Для этого, как считает начальник управления спорта и туризма Могилевского облисполкома, в стране сделано все возможное: построены физкультурно-оздоровительные комплексы, ледовые арены. Одним словом, для будущих побед есть вся необходимая инфраструктура.

- Если говорить про наш регион, то только за последние два года были построены: ФОК со множеством спортивных залов, 25- и 10-метровые бассейны, полноразмерное футбольное поле, биатлонная лыжероллерная трасса. Созданы все условия как для детей, так и для спортсменов высокого уровня, - перечисляет Сергей Валентинович. - Пожалуй, чего не хватает, так это тренерских кадров. Тех людей, которые поведут за собой, будут заниматься, передавая свой опыт будущим поколениям спортсменов, чтобы на мировых трассах и площадках Беларусь демонстрировала самые высокие результаты.

На XXIV зимних Олимпийских играх за 109 комплектов медалей в 15 дисциплинах состязались почти три тысячи представителей 91 страны. В их числе 27 белорусских "зимников" выступили в шести видах спорта. По итогам Игр наша сборная с двумя серебряными медалями заняла 24-ю строчку. Биатлонист Антон Смольский завоевал награду в мужской индивидуальной гонке на 20 км, фристайлистка Анна Гуськова - в женской лыжной акробатике.

Сергей Новиков в 2010 году в Ванкувере без промахов прошел все четыре огневых рубежа, уступив 9,4 секунды норвежцу Свендсену, показал абсолютно одинаковое время с Бьорндаленом и завоевал серебро.

20 медалей завоевано с 1994 по 2022 год. Нынешняя зимняя Олимпиада в Пекине восьмая по счету для суверенной Беларуси.

Факты об Олимпиаде-2022

Пекин - первый в современной истории город, принявший сразу две Олимпиады (в 2008 году здесь прошли летние Игры)

Круг стран-участниц в Пекине - один из самых широких и разнообразных: представлены все континенты, включая Африку, Австралию и Южную Америку.

Самой большой сборной в Пекине стала команда из США - 224 человека. По одному спортсмену на мировые состязания отправили 17 стран, в том числе Эквадор, Филиппины, Индия и Киргизия.

Самая возрастная участница Игр в Пекине - 49-летняя конькобежка Клаудиа Пехштайн из Германии. Самая молодая - 15-летняя фигуристка из России Камила Валиева.

В 2022 году на зимних Играх дебютировали две страны - Саудовская Аравия и Гаити, обе - в горных лыжах.

Впервые почти весь снег, используемый для Олимпиады-2022, был искусственный, а естественного - очень мало.

Марина ВАЛАХ,

газета "7 Дней".-0-