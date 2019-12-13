Сергей Шаренков стал чемпионом Европы U17 по тяжелой атлетике в Израиле

Сергей Шаренков. Фото из архива Белорусской федерации тяжелой атлетики

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский спортсмен Сергей Шаренков (весовая категория 89 кг) стал победителем чемпионата Европы U17 по тяжелой атлетике в израильском Эйлате, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе национальной команды Беларуси по тяжелой атлетике. В сумме двоеборья (рывок и толчок) Сергей Шаренков справился с весом в 357 кг (165+192). Белорус установил также рекорды мира и Европы в рывке, толчке и сумме двоеборья среди юношей до 17 лет. На второй ступени пьедестала почета расположился армянин Геворг Каграманян (141+190). Бронзовую награду завоевал россиянин Илья Лунин (152+175). Сегодня белоруска Диана Савченко (76 кг) в категории U17 заняла третье место в сумме двоеборья с результатом 174 кг (79+95). Как сообщалось, в категории U15 белорусы Егор Гринько (61 кг) и Рина Литошик (71 кг) завоевали серебряные медали. Екатерина Якушева (59 кг) и Алеся Царенок (81 кг) стали бронзовыми призерами. В категории U17 Дмитрий Ходас (67 кг) поднялся на третью ступень пьедестала. За награды форума состязаются около 500 атлетов из 40 стран Европы. Завершится чемпионат Европы U15 и U17 14 декабря.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!