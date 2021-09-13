Сергей Сушко. Фото ХК "Динамо-Минск"
13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральный директор хоккейного клуба "Динамо-Минск" Сергей Сушко вошел в состав Совета директоров КХЛ, заменив в данной структуре Дмитрия Баскова. Такая информация содержится на официальном сайте Федерации хоккея Беларуси, сообщает БЕЛТА.
В Москве на общем собрании участников ООО "КХЛ" был избран состав Совета директоров КХЛ на сезон 2021/2022.
На своем первом заседании в нынешнем сезоне Совет единогласно переизбрал на должность председателя Геннадия Тимченко.
Количественный состав Совета директоров остался неизменным - 21 человек.-0-