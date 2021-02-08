Сестры Уильямс вышли во второй раунд Australian Open

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На кортах "Мельбурн-Парка" начался первый в сезоне теннисный турнир серии "Большого шлема" - открытый чемпионат Австралии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первые поединки австралийского первенства уже завершились. Так, в женском турнире успешно стартовали американские сестры Винус и Серена Уильямс, японка Наоми Осака, итальянки Камила Джорджи и Сара Эррани, полька Ига Свентек, венгерка Тимея Бабош, россиянка Дарья Касаткина, представительница Казахстана Зарина Дияс. Из фаворитов мужских состязаний в 1/32 финала прошли швейцарец Станислас Вавринка и канадский теннисист Милош Раонич.

Из пяти представителей Беларуси первым на корт "Мельбурн-Парка" выйдет Егор Герасимов (78-й номер мирового рейтинга). В поединке 1/64 финала мужского одиночного разряда его соперником будет француз Бенуа Пер (28). Завтра белорус Илья Ивашко (110) встретится с российским теннисистом Романом Сафиуллиным (182).

Также сегодня в первом раунде женского одиночного разряда седьмая ракетка планеты Арина Соболенко выступит против словацкой теннисистки Виктории Кужмовой, занимающей 98-е место в мировом рейтинге. Завтра двукратная победительница Australian Open экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко (13) будет соперничать с американкой Джессикой Пегула (64). Александра Саснович (90) сыграет с эстонкой Анетт Контавейт (23).

Матчи Australian Open - 2021 пройдут на кортах "Мельбурн-Парка" с 8 по 21 февраля. Общий призовой фонд нынешнего австралийского первенства составит $55,2 млн. Победители в мужском и женском одиночном разряде заработают по $2,1 млн. В прошлом году победительницей женского турнира австралийского первенства впервые стала София Кенин из США, а у мужчин свой восьмой чемпионский титул завоевал серб Новак Джокович.-0-