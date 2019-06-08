Североирландцы одержали третью победу в квалификации Евро-2020

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты Северной Ирландии одержали третью победу подряд в отборочном турнире чемпионата Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В Таллинне североирладцы проигрывали эстонцам 0:1 после первого тайма, но во второй половине сумели отличиться дважды и вырвали победу со счетом 2:1. В первом туре соревнований группы С команда Северной Ирландии в Белфасте выиграла у Эстонии 2:0, а затем там же переиграли белорусов - 2:1. Свой следующий поединок североирландцы проведут 11 июня в Борисове против сборной Беларуси.

Сегодня белорусская команда также на поле "Борисов-Арены" примет сборную Германии.

Турнирное положение в этой группе сейчас таково: Северная Ирландия - 9 очков (3 матча), Германия - 3 (1), Нидерланды - 3 (2), Эстония - 0 (2), Беларусь - 0 (2).

В группе I футболисты России разгромили в Саранске команду Сан-Марино со счетом 9:0. Голевой покер оформил капитан россиян Артем Дзюба, дубль в активе Федора Смолова. Позже в этой группе ее главный фаворит сборная Бельгии примет на своем поле казахстанцев. Положение команд: Бельгия - 6 (2), Россия - 6 (3), Кипр - 3 (2), Казахстан - 3 (2), Шотландия - 3 (2), Сан-Марино - 0 (3).-0-