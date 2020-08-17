"Севилья" одержала волевую победа над "МЮ" и стала первым финалистом Лиги Европы

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты испанской "Севильи" стали первыми финалистами Лиги Европы, одержав волевую победу над английским "Манчестер Юнайтед" со счетом 2:1, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На девятой минуте первого тайма встречи в Кельне Бруну Фернандеш вывел английский клуб вперед, реализовав пенальти, а на 26-й минуте Сусо восстановил паритет.

После перерыва манчестерцы имели преимущество, но не смогли поразить ворота соперников. А на 78-й минуте поединка Люк де Йонг принес победу "Севилье" - 2:1.

Ее соперник по решающему матчу определится сегодня вечером в Дюссельдорфе, где чемпионы Украины футболисты донецкого "Шахтера" сыграют во втором полуфинале с итальянским "Интером" из Милана.

Финальный поединок Лиги Европы будет сыгран 21 августа в Кельне.

Решающие матчи главного континентального турнира - Лиги чемпионов - пройдут в португальском Лиссабоне. В полуфиналах встретятся представители Германии и Франции: 18 августа "Пари Сен-Жермен" сыграет с "Лейпцигом", а 19 августа мюнхенская "Бавария" будет соперничать с "Лионом".

Финал ЛЧ состоится 23 августа.-0-

Фото УЕФА, "Севильи", "Манчестер Юнайтед"