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17 июня 2020, 07:16

Сезон Английской премьер-лиги возобновится сегодня двумя матчами

Фото Синьхуа - БЕЛТА
Фото Синьхуа - БЕЛТА

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вслед за футбольными чемпионатами Германии и Испании сегодня после более чем трехмесячного перерыва возобновятся матчи Английской премьер-лиги (АПЛ), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Пройдут два перенесенных поединка 28-го тура: "Астон Вилла" (Бирмингем) - "Шеффилд Юнайтед", "Манчестер Сити" - "Арсенал" (Лондон). Обе встречи телеканал "Беларусь 5" покажет в прямом эфире (начало в 19.50 и в 22.05).

Поединки 30-го тура АПЛ состоятся 19-22 июня. Все оставшиеся встречи английского первенства пройдут без зрителей. Планируется, что турнир завершится 26 июля.

Турнирную таблицу чемпионата Англии сейчас возглавляет "Ливерпуль", у которого 82 очка после 29 проведенных встреч. Для завоевания своего 19-го золота футболистам "Ливерпуля" нужно набрать всего 6 очков в девяти оставшихся матчах. У ближайшего преследователя "Манчестер Сити" 57 баллов после 28 игр, третьим идет "Лестер" - 53 очка после 29 матчей.

Последним из ведущих футбольных чемпионатов стран Старого Света возобновится чемпионат Италии, также остановленный в начале марта. 20 и 21 июня в серии А пройдут четыре перенесенные встречи 25-го тура. Сейчас в итальянском чемпионате лидирует туринский "Ювентус", набравший 63 очка в 26 проведенных матчах, на один балл отстает римский "Лацио".

В предстоящий уикенд продолжится чемпионат России. Матчи 23-го тура намечены на 19-21 июня. В российском первенстве лидирует "Зенит" из Санкт-Петербурга - 50 очков, по 41 баллу имеют "Краснодар" и московский "Локомотив", у "Ростова" 38 очков, 36 очков у московского ЦСКА, который тренирует белорусский специалист Виктор Гончаренко.-0-

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