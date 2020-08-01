Сезон НХЛ возобновляется сегодня матчами за Кубок Стэнли

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чемпионат Национальной хоккейной лиги (НХЛ) возобновится сегодня матчами за Кубок Стэнли после паузы, связанной с пандемией коронавируса. Участие в розыгрыше примут 24 команды, имевшие наибольший процент набранных очков на момент остановки, сообщает ТАСС.

Команды, занявшие первые четыре места в своих конференциях, разбиты на две группы. Они сыграют круговой турнир для определения номера посева. Победители будут встречаться на каждой последующей стадии с командами, имеющими самый низкий рейтинг из оставшихся в розыгрыше. Другие 16 клубов сыграют квалификационный раунд за право попасть в четвертьфинал конференции. Каждая серия пройдет до трех побед. В квалификационном раунде состоятся встречи "Питтсбург" - "Монреаль", "Каролина" - "Рейнджерс", "Айлендерс" - "Флорида", "Торонто" - "Коламбус", "Эдмонтон" - "Чикаго", "Нэшвилл" - "Аризона", "Ванкувер" - "Миннесота", "Калгари" - "Виннипег".

Команды Восточной конференции сыграют в Торонто, а клубы Западной конференции - в Эдмонтоне. Финальная серия Кубка Стэнли состоится в Эдмонтоне.

Квалификационные матчи стартуют сегодня, встречи с участием четырех лучших команд каждой конференции для определения посева в плей-офф начнутся 2 августа. Четвертьфиналы конференций стартуют 11 августа, второй раунд плей-офф начнется 25 августа, а финалы конференций - 8 сентября. Старт решающей серии за Кубок Стэнли запланирован на 22 сентября. До финалов конференций все игры точно будут проходить без зрителей.-0-