Шахматисты из девяти стран соберутся на международном турнире в Орше

16 января, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. XVIII Международный турнир по шахматам "Орша-2020" пройдет 17-24 января в Ледовой арене города, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор турнира Николай Жуков.

На турнир планируют приехать более 270 человек как минимум из девяти стран мира. Кроме представителей Беларуси в шахматных дуэлях сразятся гости из России, Молдовы, Украины, Грузии, Армении, Азербайджана, Китая, Эстонии. Организаторы ждут еще подтверждения от Латвии. Возраст шахматистов - от 6 до 80 лет. "Они сыграют за семь дней девять партий. Кроме того, в первый день пройдет турнир по быстрым шахматам, на второй организуем блиц-турнир", - рассказал Николай Жуков.

Во время соревнований состоятся мастер-классы, республиканский семинар судей Белорусской федерации шахмат, а также сеансы одновременной игры с международными гроссмейстерами Игорем Швыревым (Эстония) и Эйдельсон Рахиль (Беларусь). Желающие смогут попробовать свои силы в шашках. Для участников турнира на время пребывания в Орше организована в том числе культурная программа.

Организаторами международных соревнований выступили Оршанский райисполком, Белорусская федерация шахмат и Республиканский центр олимпийской подготовки по шахматам и шашкам.-0-