Шахматы пользуются большой популярностью в Беларуси - Попова

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шахматы пользуются большой популярностью в Беларуси. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказала заместитель директора школы шахмат FIDE в Беларуси, международный мастер и тренер FIDE Наталья Попова.

"Шахматы очень популярны в Беларуси, они недавно получили очередной бум. Как и вся история, мы развиваемся по спирали. Очень большое влияние на популяризацию данного вида спорта оказали Белорусская федерация шахмат (БФШ) и соревнования высокого уровня, которые прошли в нашей стране. В их числе три чемпионата мира среди кадетов. Это дало большой толчок к развитию детских шахмат", - сказала Наталья Попова.

Она отметила, что детей можно научить азам благородной игры за пару часов. По ее словам, даже на первом занятии опытному тренеру по силам увлечь учеников в удивительный мир шахмат. "Шахматы развивают много способностей: память, внимательность, усидчивость, концентрацию, подвижность ума. А если продолжить заниматься в дальнейшем, то вырабатывается критическое мышление, которое пригодится в жизни", - добавила Наталья Попова.

Международный день шахмат празднуется сегодня в мире и Беларуси. Ранее на официальном сайте и в социальных сетях FIDE обратилась ко всем неравнодушным с предложением научить играть в шахматы тех, кто еще не умеет. БФШ совместно со школой шахмат FIDE в Беларуси также присоединилась к этой акции и провела открытые уроки для юных футболистов из академии "Динамо-Брест" и хоккеистов столичного СДЮШОР БФСО "Динамо".

С 22 июля по 30 августа пройдет Всемирная шахматная онлайн-олимпиада. Каждая команда будет представлена основным составом из шести человек (среди них должны быть минимум один юноша, одна девушка и две женщины) и шестью запасными. Контроль времени - 15 минут на партию с добавлением 5 секунд после каждого хода. Беларусь на престижном турнире представят 14 спортсменов.-0-

Фото Ульяны Реутской